Informations sur le prix de BETRMINT (BETR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001273 $ 0.00001273 $ 0.00001273 Bas 24 h $ 0.00001531 $ 0.00001531 $ 0.00001531 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001273$ 0.00001273 $ 0.00001273 Haut 24 h $ 0.00001531$ 0.00001531 $ 0.00001531 Sommet historique $ 0.00001809$ 0.00001809 $ 0.00001809 Prix le plus bas $ 0.00001273$ 0.00001273 $ 0.00001273 Variation du prix (1 h) -2.04% Changement de prix (1J) +5.56% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BETRMINT (BETR) est de $0.00001498. Au cours des dernières 24 heures, BETR a évolué entre un minimum de $ 0.00001273 et un maximum de $ 0.00001531, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BETR est $ 0.00001809, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001273.

En termes de performance à court terme, BETR a évolué de -2.04% au cours de la dernière heure, +5.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BETRMINT (BETR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de BETRMINT est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BETR est de 0.00, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.50M.