Informations sur le prix de BFUSD (BFUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.999287 $ 0.999287 $ 0.999287 Bas 24 h $ 0.99998 $ 0.99998 $ 0.99998 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.999287$ 0.999287 $ 0.999287 Haut 24 h $ 0.99998$ 0.99998 $ 0.99998 Sommet historique $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prix le plus bas $ 0.999287$ 0.999287 $ 0.999287 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.06% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BFUSD (BFUSD) est de $0.999365. Au cours des dernières 24 heures, BFUSD a évolué entre un minimum de $ 0.999287 et un maximum de $ 0.99998, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BFUSD est $ 1.0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.999287.

En termes de performance à court terme, BFUSD a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.06% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BFUSD (BFUSD)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.50B$ 1.50B $ 1.50B Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BFUSD est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BFUSD est de 0.00, avec une offre totale de 1500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.50B.