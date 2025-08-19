En savoir plus sur BIGW

Informations sur le prix de BIGW

Livre blanc de BIGW

Site officiel de BIGW

Tokenomics de BIGW

Prévisions de prix de BIGW

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de BigWater

Prix de BigWater (BIGW)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BIGW à USD

$0.00143849
$0.00143849$0.00143849
-0.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de BigWater (BIGW) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-19 10:53:17 (UTC+8)

Informations sur le prix de BigWater (BIGW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00142865
$ 0.00142865$ 0.00142865
Bas 24 h
$ 0.00146165
$ 0.00146165$ 0.00146165
Haut 24 h

$ 0.00142865
$ 0.00142865$ 0.00142865

$ 0.00146165
$ 0.00146165$ 0.00146165

$ 0.00154054
$ 0.00154054$ 0.00154054

$ 0.00137367
$ 0.00137367$ 0.00137367

-0.21%

-0.56%

--

--

Le prix en temps réel de BigWater (BIGW) est de $0.00143953. Au cours des dernières 24 heures, BIGW a évolué entre un minimum de $ 0.00142865 et un maximum de $ 0.00146165, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIGW est $ 0.00154054, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00137367.

En termes de performance à court terme, BIGW a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -0.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BigWater (BIGW)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 14.38M
$ 14.38M$ 14.38M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BigWater est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIGW est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.38M.

Historique du prix de BigWater (BIGW) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.56%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BigWater (BIGW)

BigWater Protocol's vision is grounded in real environmental change. This ranges from supporting large scale afforestation and reforestation projects, preventing pollution of oceans to expanding clean water access to underserved communities. Its approach combines aspects like Real World Asset (RWA) tokenization, Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), Decentralized Science (DeSci), and AI-powered environmental analytics on Big Data. The initiative is built mainly on two pillars; Clean Air and Clean Water. BigWater Smart Air Purifiers are DePIN devices that not only provide Clean Air to the user but also enable 1000 litres of Clean Water for underserved communities with on-chain distribution data linked to an NFT issued to every user of the Air Purifier. Above all, users are rewarded with $BIGW tokens issued directly to their wallets for every 20 hours of active functioning. This not only serves as an incentive for people to operate their Air Purifier but also acts as a passive stream of income for them. This ecosystem gathers data on blockchain that ensures traceability and verification thereby delivering Proof of Impact through Impact Assessment Reports that quantify the value of impact delivered by every user individually and the entire network collectively. The commitment to "Proof of Delivery" is what truly makes BigWater different from any other project in the DePIN sector. BigWater is supporting the Government of India's commitment of “Net Zero by 2070” being implemented through large-scale afforestation, biodiversity conservation, and ecosystem restoration under the Mission LiFE project. Trees are geo-tagged using geospatial intelligence, AI-enabled drones, and real-time monitoring to ensure "Proof of Existence". Projects are also being undertaken in South East Asia, Africa and Latin America to encourage reforestation of the Amazon Rainforests.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BigWater (BIGW)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de BigWater (USD)

Combien vaudra BigWater (BIGW) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BigWater (BIGW) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BigWater.

Consultez la prévision de prix de BigWater maintenant !

BIGW en devises locales

Tokenomics de BigWater (BIGW)

Comprendre la tokenomics de BigWater (BIGW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BIGW !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BigWater (BIGW)

Combien vaut BigWater (BIGW) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BIGW en USD est de 0.00143953 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BIGW à USD ?
Le prix actuel de BIGW en USD est $ 0.00143953. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BigWater ?
La capitalisation boursière de BIGW est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BIGW ?
L'offre en circulation de BIGW est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BIGW ?
BIGW a atteint un prix ATH de 0.00154054 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BIGW ?
BIGW a vu un prix ATL de 0.00137367 USD.
Quel est le volume de trading de BIGW ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BIGW est de -- USD.
Est-ce que BIGW va augmenter cette année ?
BIGW pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BIGW pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-19 10:53:17 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur BigWater (BIGW)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-18 17:40:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h
08-18 10:12:00Mises à jour de l'industrie
La part de marché du Bitcoin chute à 59,4%, la capitalisation boursière des Altcoins augmente de 3,06% au cours de la semaine dernière
08-17 18:11:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 2,18% au cours des 7 derniers jours, dépassant 276,9 milliards de dollars
08-17 11:15:00Mises à jour de l'industrie
Les avoirs cumulés de la Ethereum Reserve Company et de divers ETF dépassent 10 millions de coins
08-16 16:39:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de transactions combiné des ETF au comptant de Bitcoin et Ethereum a atteint un niveau historique cette semaine, grâce à la hausse du volume de transactions des ETF Ethereum
08-16 14:30:00Mises à jour de l'industrie
Le repli d'Ethereum entraîne le déclin des altcoins, les ETF au comptant enregistrent des sorties nettes, les actions crypto chutent en parallèle

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.