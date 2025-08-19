Prix de BigWater (BIGW)
-0.21%
-0.56%
--
--
Le prix en temps réel de BigWater (BIGW) est de $0.00143953. Au cours des dernières 24 heures, BIGW a évolué entre un minimum de $ 0.00142865 et un maximum de $ 0.00146165, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIGW est $ 0.00154054, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00137367.
En termes de performance à court terme, BIGW a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -0.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de BigWater est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIGW est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.38M.
Aujourd'hui, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BigWater en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.56%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
BigWater Protocol's vision is grounded in real environmental change. This ranges from supporting large scale afforestation and reforestation projects, preventing pollution of oceans to expanding clean water access to underserved communities. Its approach combines aspects like Real World Asset (RWA) tokenization, Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), Decentralized Science (DeSci), and AI-powered environmental analytics on Big Data. The initiative is built mainly on two pillars; Clean Air and Clean Water. BigWater Smart Air Purifiers are DePIN devices that not only provide Clean Air to the user but also enable 1000 litres of Clean Water for underserved communities with on-chain distribution data linked to an NFT issued to every user of the Air Purifier. Above all, users are rewarded with $BIGW tokens issued directly to their wallets for every 20 hours of active functioning. This not only serves as an incentive for people to operate their Air Purifier but also acts as a passive stream of income for them. This ecosystem gathers data on blockchain that ensures traceability and verification thereby delivering Proof of Impact through Impact Assessment Reports that quantify the value of impact delivered by every user individually and the entire network collectively. The commitment to "Proof of Delivery" is what truly makes BigWater different from any other project in the DePIN sector. BigWater is supporting the Government of India's commitment of “Net Zero by 2070” being implemented through large-scale afforestation, biodiversity conservation, and ecosystem restoration under the Mission LiFE project. Trees are geo-tagged using geospatial intelligence, AI-enabled drones, and real-time monitoring to ensure "Proof of Existence". Projects are also being undertaken in South East Asia, Africa and Latin America to encourage reforestation of the Amazon Rainforests.
