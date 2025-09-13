Qu'est-ce que Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bikera (IMERA) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Bikera (USD)

Combien vaudra Bikera (IMERA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bikera (IMERA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bikera.

Consultez la prévision de prix de Bikera maintenant !

IMERA en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Bikera (IMERA)

Comprendre la tokenomics de Bikera (IMERA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token IMERA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bikera (IMERA) Combien vaut Bikera (IMERA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de IMERA en USD est de 0.00009376 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de IMERA à USD ? $ 0.00009376 . Consultez le Le prix actuel de IMERA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bikera ? La capitalisation boursière de IMERA est de $ 95.22K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de IMERA ? L'offre en circulation de IMERA est de 999.81M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IMERA ? IMERA a atteint un prix ATH de 0.00010779 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IMERA ? IMERA a vu un prix ATL de 0.0000732 USD . Quel est le volume de trading de IMERA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IMERA est de -- USD . Est-ce que IMERA va augmenter cette année ? IMERA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IMERA pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bikera (IMERA)