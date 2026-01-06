Prix de BILLBOARD (BILLBOARD)
Le prix de BILLBOARD (BILLBOARD) en direct est actuellement de $ 0.00003638, avec une variation de 15.23 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BILLBOARD en USD est de $ 0.00003638 par BILLBOARD.
BILLBOARD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 34,119 et une offre en circulation de 937.91M BILLBOARD. Au cours des dernières 24 heures, BILLBOARD a été échangé entre $ 0.0000354 (plus bas) et $ 0.00004291 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00026234, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001498.
En termes de performance à court terme, BILLBOARD a varié de +1.58% au cours de la dernière heure et de +19.77% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de BILLBOARD est de $ 34.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BILLBOARD est de 937.91M, avec une offre totale de 937906538.22253. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.12K.
Aujourd'hui, la variation du prix de BILLBOARD en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BILLBOARD en USD était de $ -0.0000198125.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BILLBOARD en USD était de $ +0.0000205195.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BILLBOARD en USD était de $ +0.000012243989663048158.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-15.22%
|30 jours
|$ -0.0000198125
|-54.46%
|60 jours
|$ +0.0000205195
|+56.40%
|90 jours
|$ +0.000012243989663048158
|+50.73%
En 2040, le prix de BILLBOARD pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Combien vaut BILLBOARD en ce moment ?
BILLBOARD s'échange actuellement à $0.00003638, avec une variation de prix de -15.22 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix en temps réel offre un aperçu de l'activité du marché et du sentiment des investisseurs en temps réel.
BILLBOARD monte-t-il ou descend-il aujourd'hui ?
BILLBOARD a affiché une variation de prix au cours des dernières 24 heures, reflétant la manière dont le marché réagit aux dernières actualités, au volume d'échanges et aux évolutions dans l'écosystème de Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.
Quelle est la popularité de BILLBOARD aujourd'hui ?
Le token a enregistré un volume d'échanges sur 24 heures de $--, indiquant le nombre de traders qui achètent ou vendent activement BILLBOARD.
En quoi BILLBOARD se distingue-t-il des autres actifs cryptographiques ?
Faisant partie de la catégorie Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem et construit sur le réseau --, BILLBOARD offre une utilité et un rôle spécifiques au sein de son écosystème, pouvant inclure les paiements, le staking, la gouvernance ou des cas d'utilisation spécifiques à l'application.
Combien de BILLBOARD existe-t-il sur le marché ?
Il y a aujourd'hui 937906538.22253 tokens en circulation, ce qui contribue à déterminer la rareté du token et sa valeur marchande globale.
Quels sont le prix maximal et le prix minimal de BILLBOARD depuis toujours ?
Le prix le plus élevé enregistré par le token (ATH) est de $0.00026234, tandis que son point le plus bas (ATL) est de $0.00001498, offrant ainsi un contexte important pour les investisseurs à long terme qui évaluent les cycles de prix.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
