Prix de BILLBOARD aujourd'hui

Le prix de BILLBOARD (BILLBOARD) en direct est actuellement de $ 0.00003638, avec une variation de 15.23 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BILLBOARD en USD est de $ 0.00003638 par BILLBOARD.

BILLBOARD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 34,119 et une offre en circulation de 937.91M BILLBOARD. Au cours des dernières 24 heures, BILLBOARD a été échangé entre $ 0.0000354 (plus bas) et $ 0.00004291 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00026234, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001498.

En termes de performance à court terme, BILLBOARD a varié de +1.58% au cours de la dernière heure et de +19.77% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BILLBOARD (BILLBOARD)

Capitalisation boursière $ 34.12K$ 34.12K $ 34.12K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.12K$ 34.12K $ 34.12K Offre en circulation 937.91M 937.91M 937.91M Offre totale 937,906,538.22253 937,906,538.22253 937,906,538.22253

La capitalisation boursière actuelle de BILLBOARD est de $ 34.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BILLBOARD est de 937.91M, avec une offre totale de 937906538.22253. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.12K.