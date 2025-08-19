Informations sur le prix de binancedog (BINANCEDOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00717999 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -1.65% Changement de prix (1J) +0.01% Variation du prix (7 j) -0.07%

Le prix en temps réel de binancedog (BINANCEDOG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BINANCEDOG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BINANCEDOG est $ 0.00717999, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BINANCEDOG a évolué de -1.65% au cours de la dernière heure, +0.01% sur 24 heures et de -0.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour binancedog (BINANCEDOG)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 60.05K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de binancedog est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BINANCEDOG est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 60.05K.