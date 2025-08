Qu'est-ce que BINANTS (BINANTS)

BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem. Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC. The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action

Ressource de BINANTS (BINANTS) Site officiel

Tokenomics de BINANTS (BINANTS)

Comprendre la tokenomics de BINANTS (BINANTS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BINANTS !