Prix de BiomeAI aujourd'hui

Le prix de BiomeAI (BIOMEAI) en direct est actuellement de $ 0.0306703, avec une variation de 6.99 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BIOMEAI en USD est de $ 0.0306703 par BIOMEAI.

BiomeAI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 181,032 et une offre en circulation de 5.90M BIOMEAI. Au cours des dernières 24 heures, BIOMEAI a été échangé entre $ 0.03016761 (plus bas) et $ 0.03297518 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.394381, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.02173622.

En termes de performance à court terme, BIOMEAI a varié de +0.58% au cours de la dernière heure et de -32.45% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BiomeAI (BIOMEAI)

Capitalisation boursière $ 181.03K$ 181.03K $ 181.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 306.67K$ 306.67K $ 306.67K Offre en circulation 5.90M 5.90M 5.90M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BiomeAI est de $ 181.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIOMEAI est de 5.90M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 306.67K.