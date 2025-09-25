Informations sur le prix de BirbStrategy (BIRBSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00202009 $ 0.00202009 $ 0.00202009 Bas 24 h $ 0.0030822 $ 0.0030822 $ 0.0030822 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00202009$ 0.00202009 $ 0.00202009 Haut 24 h $ 0.0030822$ 0.0030822 $ 0.0030822 Sommet historique $ 0.0030822$ 0.0030822 $ 0.0030822 Prix le plus bas $ 0.00099318$ 0.00099318 $ 0.00099318 Variation du prix (1 h) -0.34% Changement de prix (1J) +16.80% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BirbStrategy (BIRBSTR) est de $0.00236527. Au cours des dernières 24 heures, BIRBSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00202009 et un maximum de $ 0.0030822, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIRBSTR est $ 0.0030822, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00099318.

En termes de performance à court terme, BIRBSTR a évolué de -0.34% au cours de la dernière heure, +16.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BirbStrategy (BIRBSTR)

Capitalisation boursière $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BirbStrategy est de $ 2.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIRBSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.36M.