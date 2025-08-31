Informations sur le prix de Bird Dog on SOL (BIRDDOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00042565 $ 0.00042565 $ 0.00042565 Bas 24 h $ 0.00043993 $ 0.00043993 $ 0.00043993 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00042565$ 0.00042565 $ 0.00042565 Haut 24 h $ 0.00043993$ 0.00043993 $ 0.00043993 Sommet historique $ 0.01784183$ 0.01784183 $ 0.01784183 Prix le plus bas $ 0.00022201$ 0.00022201 $ 0.00022201 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) +0.73% Variation du prix (7 j) +0.73%

Le prix en temps réel de Bird Dog on SOL (BIRDDOG) est de $0.00043728. Au cours des dernières 24 heures, BIRDDOG a évolué entre un minimum de $ 0.00042565 et un maximum de $ 0.00043993, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIRDDOG est $ 0.01784183, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00022201.

En termes de performance à court terme, BIRDDOG a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de +0.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bird Dog on SOL (BIRDDOG)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 439.21K$ 439.21K $ 439.21K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,209,890.0562445 999,209,890.0562445 999,209,890.0562445

La capitalisation boursière actuelle de Bird Dog on SOL est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIRDDOG est de 0.00, avec une offre totale de 999209890.0562445. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 439.21K.