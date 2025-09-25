Informations sur le prix de Bitcoin the Turtle (SLOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.033114 $ 0.033114 $ 0.033114 Bas 24 h $ 0.0414631 $ 0.0414631 $ 0.0414631 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.033114$ 0.033114 $ 0.033114 Haut 24 h $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Sommet historique $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Prix le plus bas $ 0.03286381$ 0.03286381 $ 0.03286381 Variation du prix (1 h) -0.84% Changement de prix (1J) -7.77% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bitcoin the Turtle (SLOW) est de $0.03413793. Au cours des dernières 24 heures, SLOW a évolué entre un minimum de $ 0.033114 et un maximum de $ 0.0414631, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLOW est $ 0.0414631, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03286381.

En termes de performance à court terme, SLOW a évolué de -0.84% au cours de la dernière heure, -7.77% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcoin the Turtle (SLOW)

Capitalisation boursière $ 670.60K$ 670.60K $ 670.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 692.49K$ 692.49K $ 692.49K Offre en circulation 19.71M 19.71M 19.71M Offre totale 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin the Turtle est de $ 670.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLOW est de 19.71M, avec une offre totale de 20356524.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 692.49K.