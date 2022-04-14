Découvrez les informations clés sur Bitcoin TRC20 (BTCT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Bitcoin TRC20 (BTCT)

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit.

Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

Site officiel : https://bitcoin.org/