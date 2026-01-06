Prix de BitcoinII aujourd'hui

Le prix de BitcoinII (BC2) en direct est actuellement de $ 0.785207, avec une variation de 6.49 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BC2 en USD est de $ 0.785207 par BC2.

BitcoinII se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,941,855 et une offre en circulation de 2.47M BC2. Au cours des dernières 24 heures, BC2 a été échangé entre $ 0.73158 (plus bas) et $ 0.821996 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.89, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.407087.

En termes de performance à court terme, BC2 a varié de +0.07% au cours de la dernière heure et de -0.12% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BitcoinII (BC2)

Capitalisation boursière $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Offre en circulation 2.47M 2.47M 2.47M Offre totale 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

