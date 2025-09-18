Informations sur le prix de BitcoinZK (ZYRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.104254 $ 0.104254 $ 0.104254 Bas 24 h $ 0.121912 $ 0.121912 $ 0.121912 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.104254$ 0.104254 $ 0.104254 Haut 24 h $ 0.121912$ 0.121912 $ 0.121912 Sommet historique $ 0.136378$ 0.136378 $ 0.136378 Prix le plus bas $ 0.104254$ 0.104254 $ 0.104254 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +5.19% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BitcoinZK (ZYRA) est de $0.120355. Au cours des dernières 24 heures, ZYRA a évolué entre un minimum de $ 0.104254 et un maximum de $ 0.121912, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZYRA est $ 0.136378, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.104254.

En termes de performance à court terme, ZYRA a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +5.19% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BitcoinZK (ZYRA)

Capitalisation boursière $ 30.07M$ 30.07M $ 30.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.28M$ 120.28M $ 120.28M Offre en circulation 250.00M 250.00M 250.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BitcoinZK est de $ 30.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZYRA est de 250.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.28M.