Prix de BitQuant aujourd'hui

Le prix de BitQuant (SN15) en direct est actuellement de $ 0.690977, avec une variation de 4.62 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN15 en USD est de $ 0.690977 par SN15.

BitQuant se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,099,745 et une offre en circulation de 3.04M SN15. Au cours des dernières 24 heures, SN15 a été échangé entre $ 0.68982 (plus bas) et $ 0.72857 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.11, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.422141.

En termes de performance à court terme, SN15 a varié de -0.72% au cours de la dernière heure et de -28.62% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BitQuant (SN15)

Capitalisation boursière $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Offre en circulation 3.04M 3.04M 3.04M Offre totale 3,043,034.057833467 3,043,034.057833467 3,043,034.057833467

La capitalisation boursière actuelle de BitQuant est de $ 2.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN15 est de 3.04M, avec une offre totale de 3043034.057833467. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.10M.