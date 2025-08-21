Informations sur le prix de Bitty Baby (BITBABY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00015654 $ 0.00015654 $ 0.00015654 Bas 24 h $ 0.00042678 $ 0.00042678 $ 0.00042678 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00015654$ 0.00015654 $ 0.00015654 Haut 24 h $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 Sommet historique $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 Prix le plus bas $ 0.00015654$ 0.00015654 $ 0.00015654 Variation du prix (1 h) -21.26% Changement de prix (1J) +105.02% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bitty Baby (BITBABY) est de $0.00033309. Au cours des dernières 24 heures, BITBABY a évolué entre un minimum de $ 0.00015654 et un maximum de $ 0.00042678, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITBABY est $ 0.00042678, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015654.

En termes de performance à court terme, BITBABY a évolué de -21.26% au cours de la dernière heure, +105.02% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitty Baby (BITBABY)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.35$ 0.35 $ 0.35 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999.999680781798 999.999680781798 999.999680781798

La capitalisation boursière actuelle de Bitty Baby est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITBABY est de 0.00, avec une offre totale de 999.999680781798. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.35.