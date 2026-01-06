Qu'est-ce que Blink Galaxy ?

Outer Ring MMO est un MMORPG d'action en monde ouvert à la troisième personne de science-fiction, situé dans un univers ouvert inspiré de l'Épopée de l'Anneau Extérieur. Dans cet univers, cinq espèces réparties en quatre factions différentes s'affrontent pour le contrôle des planètes et des ressources. Les joueurs peuvent chasser des armes légendaires, participer à d'immenses batailles PvP, explorer des donjons dangereux pour affronter des boss, et collectionner du butin épique ainsi que des ressources afin d'améliorer leurs armes et leurs vaisseaux.

Qu'est-ce qui rend Blink Galaxy unique ?

Tous les éléments du jeu sont soit générés par le travail des joueurs, soit créés par eux-mêmes. Cela inclut les épées, les armes à feu, les armures, les véhicules, les vaisseaux, les terres, les bâtiments et les objets présents à l'intérieur des bâtiments, qui peuvent tous être convertis en NFT. De plus, les ressources nécessaires à la fabrication de ces objets – telles que le fer, le cuivre, le gaz et le bois – fonctionnent comme des tokens fongibles. Cela permet aux joueurs de devenir les véritables propriétaires de ces objets numériques et de générer une valeur grâce au temps qu'ils y consacrent en les vendant.

Quel est le prix actuel de Blink Galaxy (GQ) ?

Le prix en temps réel est de $0.00001204, ce qui reflète une variation de prix sur les dernières 24 heures de -1.71%. Ce chiffre est recalculé toutes les quelques secondes pour tenir compte des transactions en temps réel sur les marchés mondiaux.

Combien de tokens de GQ sont en circulation ?

L'offre en circulation de GQ est de 7958703087.597443, ce qui représente la quantité actuellement détenue par le public. L'offre en circulation influence la découverte des prix et la capitalisation boursière, particulièrement pour les actifs émergents.

Combien d'investisseurs détiennent actuellement Blink Galaxy ?

On estime à -- le nombre d'investisseurs uniques détenteurs de GQ sur les réseaux pris en charge. Un nombre croissant d'investisseurs indique généralement une adoption croissante et un intérêt à long terme pour cet actif.

Quelle est la capitalisation boursière de Blink Galaxy aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $95900, plaçant ainsi Blink Galaxy au rang n°7220 dans le monde. La capitalisation boursière aide les investisseurs à comprendre la taille relative et la maturité de l'actif par rapport aux autres.

A quel rythme GQ est-il actuellement échangé ?

Durant les dernières 24 heures, le token a enregistré un volume d'échanges de $--. Des volumes plus élevés correspondent souvent à une liquidité plus forte et à une participation accrue des traders.

Qu'est-ce qui motive la récente variation de Blink Galaxy ?

La récente variation de prix de -1.71% sur les dernières 24 heures est influencée par le sentiment du marché, le comportement des investisseurs, la performance globale de la catégorie dans Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO ainsi que par les mises à jour de l'écosystème --. Des actualités marquantes ou une hausse de l'intérêt pour le trading peuvent également y contribuer.