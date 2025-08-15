Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BLINK en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BLINK.

Le prix de blinkdotfun (BLINK) est actuellement de 0.0006018 USD avec une capitalisation boursière de $ 599.19K USD. Le prix de BLINK en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de blinkdotfun (BLINK) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de blinkdotfun en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de blinkdotfun en USD était de $ -0.0000126157.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de blinkdotfun en USD était de $ -0.0001920198.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de blinkdotfun en USD était de $ -0.000441648362972365.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -9.85% 30 jours $ -0.0000126157 -2.09% 60 jours $ -0.0001920198 -31.90% 90 jours $ -0.000441648362972365 -42.32%

Analyse de prix de blinkdotfun (BLINK)

Découvrez la dernière analyse de prix de blinkdotfun : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00058651$ 0.00058651 $ 0.00058651 Haut 24 h $ 0.00067859$ 0.00067859 $ 0.00067859 Sommet historique $ 0.03913814$ 0.03913814 $ 0.03913814 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) -9.85% Variation du prix (7 j) +7.18%

Informations de marché pour blinkdotfun (BLINK)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :