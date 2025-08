Qu'est-ce que BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users. AI Tools and Services: Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration: $BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts. Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations. Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform. The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

Ressource de BlockAI (BAI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de BlockAI (BAI)

