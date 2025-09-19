En savoir plus sur BLS

Informations sur le prix de BLS

Livre blanc de BLS

Site officiel de BLS

Tokenomics de BLS

Prévisions de prix de BLS

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Blocklens AI

Prix de Blocklens AI (BLS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BLS à USD

--
----
+13.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Blocklens AI (BLS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:16:42 (UTC+8)

Informations sur le prix de Blocklens AI (BLS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00004528
$ 0.00004528$ 0.00004528
Bas 24 h
$ 0.00006218
$ 0.00006218$ 0.00006218
Haut 24 h

$ 0.00004528
$ 0.00004528$ 0.00004528

$ 0.00006218
$ 0.00006218$ 0.00006218

$ 0.00006218
$ 0.00006218$ 0.00006218

$ 0.00003724
$ 0.00003724$ 0.00003724

+0.95%

+13.32%

--

--

Le prix en temps réel de Blocklens AI (BLS) est de $0.00005341. Au cours des dernières 24 heures, BLS a évolué entre un minimum de $ 0.00004528 et un maximum de $ 0.00006218, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLS est $ 0.00006218, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003724.

En termes de performance à court terme, BLS a évolué de +0.95% au cours de la dernière heure, +13.32% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Blocklens AI (BLS)

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

--
----

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Blocklens AI est de $ 53.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 53.54K.

Historique du prix de Blocklens AI (BLS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Blocklens AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Blocklens AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Blocklens AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Blocklens AI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+13.32%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Blocklens AI (BLS)

Blocklens AI is an AI-powered futures trading signal project built for traders who want a serious edge in the fast-moving crypto markets. Unlike traditional signal groups that rely on human calls or guesswork, Blocklens AI delivers consistent, data-driven signals that adapt in real time to market conditions. The AI engine continuously scans perpetual futures pairs across major exchanges, processing large volumes of live data to identify potential opportunities. Through advanced machine learning, it filters out noise, improves precision, and evolves over time as market dynamics shift. To further increase reliability, Blocklens AI applies continuous backtesting on historical patterns, refining strategies and validating accuracy against past market behavior. Beyond signal delivery, Blocklens AI also includes a built-in analyzer that generates detailed reports on selected trading pairs. This empowers users with clear, actionable insights, giving them confidence in navigating volatile markets. At its core, Blocklens AI is designed to bring traders a smarter, more reliable, and adaptive approach to futures trading.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Blocklens AI (BLS)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Blocklens AI (USD)

Combien vaudra Blocklens AI (BLS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Blocklens AI (BLS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Blocklens AI.

Consultez la prévision de prix de Blocklens AI maintenant !

BLS en devises locales

Tokenomics de Blocklens AI (BLS)

Comprendre la tokenomics de Blocklens AI (BLS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BLS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Blocklens AI (BLS)

Combien vaut Blocklens AI (BLS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BLS en USD est de 0.00005341 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BLS à USD ?
Le prix actuel de BLS en USD est $ 0.00005341. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Blocklens AI ?
La capitalisation boursière de BLS est de $ 53.54K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BLS ?
L'offre en circulation de BLS est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BLS ?
BLS a atteint un prix ATH de 0.00006218 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BLS ?
BLS a vu un prix ATL de 0.00003724 USD.
Quel est le volume de trading de BLS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BLS est de -- USD.
Est-ce que BLS va augmenter cette année ?
BLS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BLS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:16:42 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Blocklens AI (BLS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-18 11:44:00Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
09-18 03:09:00Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation
09-16 14:49:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars
09-16 14:26:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème Base sont généralement en hausse, stimulés par les nouvelles concernant "Base explorant l'émission de tokens"
09-15 18:21:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins chutent sur toute la ligne, HIFI baisse de plus de 47% en 24h
09-15 15:08:00Mises à jour de l'industrie
Classement des entrées/sorties de capitaux au comptant sur 24h : entrée nette de 30,4 millions $ pour SOL, entrée nette de 10,6 millions $ pour PUMP

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.