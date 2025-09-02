Informations sur le prix de BlockMind (BMIND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000417 $ 0.00000417 $ 0.00000417 Bas 24 h $ 0.00000491 $ 0.00000491 $ 0.00000491 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000417$ 0.00000417 $ 0.00000417 Haut 24 h $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Sommet historique $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Prix le plus bas $ 0.00000417$ 0.00000417 $ 0.00000417 Variation du prix (1 h) +0.37% Changement de prix (1J) -7.70% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BlockMind (BMIND) est de $0.00000424. Au cours des dernières 24 heures, BMIND a évolué entre un minimum de $ 0.00000417 et un maximum de $ 0.00000491, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BMIND est $ 0.00000491, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000417.

En termes de performance à court terme, BMIND a évolué de +0.37% au cours de la dernière heure, -7.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BlockMind (BMIND)

Capitalisation boursière $ 423.65K$ 423.65K $ 423.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 423.65K$ 423.65K $ 423.65K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BlockMind est de $ 423.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BMIND est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 423.65K.