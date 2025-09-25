Informations sur le prix de BLOXWAP (BLOXWAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00061693 $ 0.00061693 $ 0.00061693 Bas 24 h $ 0.001118 $ 0.001118 $ 0.001118 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00061693$ 0.00061693 $ 0.00061693 Haut 24 h $ 0.001118$ 0.001118 $ 0.001118 Sommet historique $ 0.001118$ 0.001118 $ 0.001118 Prix le plus bas $ 0.00061693$ 0.00061693 $ 0.00061693 Variation du prix (1 h) +13.05% Changement de prix (1J) -36.38% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BLOXWAP (BLOXWAP) est de $0.00069744. Au cours des dernières 24 heures, BLOXWAP a évolué entre un minimum de $ 0.00061693 et un maximum de $ 0.001118, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLOXWAP est $ 0.001118, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00061693.

En termes de performance à court terme, BLOXWAP a évolué de +13.05% au cours de la dernière heure, -36.38% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BLOXWAP (BLOXWAP)

Capitalisation boursière $ 687.51K$ 687.51K $ 687.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 687.51K$ 687.51K $ 687.51K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BLOXWAP est de $ 687.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLOXWAP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 687.51K.