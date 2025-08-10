Qu'est-ce que blue on base ($BLUE)

what is $blue? the first-ever base metameme, a digital zeitgeist, and a beacon of innovation in the web3 realm. a new way to think alpha. $blue is the pulse of a movement that spans across memes, art, and the very notion of progress. we embrace the meme economy, but challenge it with a plot twist. blue is the first-ever metameme — a blue color that encapsulates the spirit behind every meme in the digital expanse. we echo the collective voice of a new digital dawn. it’s time to go $blue. $blue encapsulates the entire spectrum of what it means to be a part of the blue meme culture. a metameme — the apex of all blue-themed memecoins out there, no matter what shade of blue, from the deepest cobalt to the brightest cerulean, each carrying a story, a meme, and a moment in the vast expanse of the internet. we combine their strength and send it to the blue sky.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de blue on base ($BLUE) Site officiel

Tokenomics de blue on base ($BLUE)

Comprendre la tokenomics de blue on base ($BLUE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $BLUE !