Informations sur le prix de Blunt (BLUNT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00043555 $ 0.00043555 $ 0.00043555 Bas 24 h $ 0.00080313 $ 0.00080313 $ 0.00080313 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00043555$ 0.00043555 $ 0.00043555 Haut 24 h $ 0.00080313$ 0.00080313 $ 0.00080313 Sommet historique $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Prix le plus bas $ 0.00046286$ 0.00046286 $ 0.00046286 Variation du prix (1 h) -19.56% Changement de prix (1J) -35.23% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Blunt (BLUNT) est de $0.00042877. Au cours des dernières 24 heures, BLUNT a évolué entre un minimum de $ 0.00043555 et un maximum de $ 0.00080313, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLUNT est $ 0.00133089, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00046286.

En termes de performance à court terme, BLUNT a évolué de -19.56% au cours de la dernière heure, -35.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Blunt (BLUNT)

Capitalisation boursière $ 426.24K$ 426.24K $ 426.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 426.24K$ 426.24K $ 426.24K Offre en circulation 994.08M 994.08M 994.08M Offre totale 994,080,465.291461 994,080,465.291461 994,080,465.291461

La capitalisation boursière actuelle de Blunt est de $ 426.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLUNT est de 994.08M, avec une offre totale de 994080465.291461. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 426.24K.