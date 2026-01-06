Prix de BNBet aujourd'hui

Le prix de BNBet (BNBET) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 6.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BNBET en USD est de $ 0 par BNBET.

BNBet se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 22,373 et une offre en circulation de 950.00M BNBET. Au cours des dernières 24 heures, BNBET a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00297601, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, BNBET a varié de -0.41% au cours de la dernière heure et de +7.14% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BNBet (BNBET)

Capitalisation boursière $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Offre en circulation 950.00M 950.00M 950.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BNBet est de $ 22.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BNBET est de 950.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.55K.