Informations sur le prix de BNBGUY (BNBGUY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00014894 $ 0.00014894 $ 0.00014894 Bas 24 h $ 0.00024139 $ 0.00024139 $ 0.00024139 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00014894$ 0.00014894 $ 0.00014894 Haut 24 h $ 0.00024139$ 0.00024139 $ 0.00024139 Sommet historique $ 0.00024139$ 0.00024139 $ 0.00024139 Prix le plus bas $ 0.00014894$ 0.00014894 $ 0.00014894 Variation du prix (1 h) +17.28% Changement de prix (1J) -0.48% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BNBGUY (BNBGUY) est de $0.00017499. Au cours des dernières 24 heures, BNBGUY a évolué entre un minimum de $ 0.00014894 et un maximum de $ 0.00024139, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BNBGUY est $ 0.00024139, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014894.

En termes de performance à court terme, BNBGUY a évolué de +17.28% au cours de la dernière heure, -0.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BNBGUY (BNBGUY)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 168.21K$ 168.21K $ 168.21K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

La capitalisation boursière actuelle de BNBGUY est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BNBGUY est de 0.00, avec une offre totale de 953096958.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 168.21K.