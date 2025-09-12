En savoir plus sur BITCOIN BOB

Logo de BOB

Prix de BOB (BITCOIN BOB)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BITCOIN BOB à USD

--
----
-37.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de BOB (BITCOIN BOB) en temps réel
Informations sur le prix de BOB (BITCOIN BOB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6.19%

-38.10%

--

--

Le prix en temps réel de BOB (BITCOIN BOB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BITCOIN BOB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITCOIN BOB est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BITCOIN BOB a évolué de -6.19% au cours de la dernière heure, -38.10% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOB (BITCOIN BOB)

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BOB est de $ 1.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITCOIN BOB est de 21.00T, avec une offre totale de 21000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.36M.

Historique du prix de BOB (BITCOIN BOB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BOB en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BOB en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BOB en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BOB en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-38.10%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BOB (BITCOIN BOB)

Site officiel

Prévision de prix de BOB (USD)

Combien vaudra BOB (BITCOIN BOB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BOB (BITCOIN BOB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BOB.

Consultez la prévision de prix de BOB maintenant !

BITCOIN BOB en devises locales

Tokenomics de BOB (BITCOIN BOB)

Comprendre la tokenomics de BOB (BITCOIN BOB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BITCOIN BOB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BOB (BITCOIN BOB)

Combien vaut BOB (BITCOIN BOB) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BITCOIN BOB en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BITCOIN BOB à USD ?
Le prix actuel de BITCOIN BOB en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BOB ?
La capitalisation boursière de BITCOIN BOB est de $ 1.36M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BITCOIN BOB ?
L'offre en circulation de BITCOIN BOB est de 21.00T USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BITCOIN BOB ?
BITCOIN BOB a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BITCOIN BOB ?
BITCOIN BOB a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de BITCOIN BOB ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BITCOIN BOB est de -- USD.
Est-ce que BITCOIN BOB va augmenter cette année ?
BITCOIN BOB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BITCOIN BOB pour une analyse plus approfondie.
