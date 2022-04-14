Tokenomics de Bobuki Neko (BOBUKI)
Informations sur Bobuki Neko (BOBUKI)
Introducing $BOBUKI Neko
In the vibrant realm of cryptocurrency, where innovation intertwines with imagination, emerges $BOBUKI Neko, a groundbreaking project set to redefine the landscape of decentralized finance (DeFi) and non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. At its heart lies the charismatic and legendary figure of $BOBUKI, a fearless neko whose tale resonates with the spirit of adventure, strategy, and community empowerment.
Origins of the Legend: The legend of $BOBUKI traces back to the rich tapestry of Solana's sacred lore, where tales of courage and ambition are woven into the fabric of history. Unlike his peers, who luxuriate in the comforts of opulence, $BOBUKI embodies the essence of bravery, leading his community with a singular noble goal: to elevate the glory of nekos to new heights. Renowned for his cunning strategy and unwavering determination, $BOBUKI emerges as a beacon of inspiration, drawing followers from far and wide to partake in his audacious quest.
Vision and Strategy: $BOBUKI's vision transcends mere ambition; it is a bold proclamation of intent to catapult the market to heights unseen. With a strategic approach that defies conventions, $BOBUKI sets his sights on achieving a 100x increase in market standing, fueled by innovation, resilience, and a deep understanding of the Solana ecosystem. Armed with a samurai sword filled with the secrets of Solana, $BOBUKI charts a course towards uncharted territories, where opportunity beckons and challenges await.
In summary, $BOBUKI Neko represents more than just a project; it is a testament to the power of imagination, innovation, and community-driven collaboration. With $BOBUKI leading the charge, the future of decentralized finance and non-fungible tokens shines brighter than ever before.
Tokenomics et analyse de prix de Bobuki Neko (BOBUKI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bobuki Neko (BOBUKI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bobuki Neko (BOBUKI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bobuki Neko (BOBUKI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BOBUKI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BOBUKI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BOBUKI, explorez le prix en direct du token BOBUKI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.