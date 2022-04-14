Tokenomics de Boe (BOE)
Informations sur Boe (BOE)
In the boundless sea of BaseChain, a legend is born. Boe, the azure mariner, sails forth, a beacon of laughter and boldness in its wake. Not just a meme coin, but a herald of an NFT meme project, charting unexplored territories. Its quest: to anchor deep within the heart of digital finance, transforming the fleeting waves of trend into the permanent gold of innovation.
Tokenomics et analyse de prix de Boe (BOE)
Tokenomics de Boe (BOE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Boe (BOE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BOE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BOE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BOE, explorez le prix en direct du token BOE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.