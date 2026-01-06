Prix de BOLD aujourd'hui

Le prix de BOLD (BOLD) en direct est actuellement de $ 0.998657, avec une variation de 0.01 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BOLD en USD est de $ 0.998657 par BOLD.

BOLD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 40,159,481 et une offre en circulation de 40.20M BOLD. Au cours des dernières 24 heures, BOLD a été échangé entre $ 0.997473 (plus bas) et $ 1.002 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.013, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.982941.

En termes de performance à court terme, BOLD a varié de +0.03% au cours de la dernière heure et de +0.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BOLD (BOLD)

Capitalisation boursière $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M Offre en circulation 40.20M 40.20M 40.20M Offre totale 40,197,402.58425389 40,197,402.58425389 40,197,402.58425389

La capitalisation boursière actuelle de BOLD est de $ 40.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOLD est de 40.20M, avec une offre totale de 40197402.58425389. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.16M.