Informations sur le prix de BOMET (BOMET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00080138 $ 0.00080138 $ 0.00080138 Bas 24 h $ 0.00163375 $ 0.00163375 $ 0.00163375 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00080138$ 0.00080138 $ 0.00080138 Haut 24 h $ 0.00163375$ 0.00163375 $ 0.00163375 Sommet historique $ 0.00163375$ 0.00163375 $ 0.00163375 Prix le plus bas $ 0.00080138$ 0.00080138 $ 0.00080138 Variation du prix (1 h) -3.54% Changement de prix (1J) +26.21% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BOMET (BOMET) est de $0.00118814. Au cours des dernières 24 heures, BOMET a évolué entre un minimum de $ 0.00080138 et un maximum de $ 0.00163375, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOMET est $ 0.00163375, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00080138.

En termes de performance à court terme, BOMET a évolué de -3.54% au cours de la dernière heure, +26.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOMET (BOMET)

Capitalisation boursière $ 697.80K$ 697.80K $ 697.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 697.80K$ 697.80K $ 697.80K Offre en circulation 600.00M 600.00M 600.00M Offre totale 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BOMET est de $ 697.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOMET est de 600.00M, avec une offre totale de 600000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 697.80K.