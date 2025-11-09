Prix de BONGO CAT aujourd'hui

Le prix de BONGO CAT (BONGO) en direct est actuellement de $ 0.00008776, avec une variation de 1.89 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BONGO en USD est de $ 0.00008776 par BONGO.

BONGO CAT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 87,300 et une offre en circulation de 999.68M BONGO. Au cours des dernières 24 heures, BONGO a été échangé entre $ 0.0000855 (plus bas) et $ 0.00008983 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.142768, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002101.

En termes de performance à court terme, BONGO a varié de -0.13% au cours de la dernière heure et de -23.38% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BONGO CAT (BONGO)

Capitalisation boursière $ 87.30K$ 87.30K $ 87.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 87.30K$ 87.30K $ 87.30K Offre en circulation 999.68M 999.68M 999.68M Offre totale 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639

La capitalisation boursière actuelle de BONGO CAT est de $ 87.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BONGO est de 999.68M, avec une offre totale de 999683700.3814639. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.30K.