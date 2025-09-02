Qu'est-ce que Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

Tokenomics de Bonk Index (BNKK)

Comprendre la tokenomics de Bonk Index (BNKK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BNKK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bonk Index (BNKK) Combien vaut Bonk Index (BNKK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BNKK en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BNKK à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de BNKK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bonk Index ? La capitalisation boursière de BNKK est de $ 877.65K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BNKK ? L'offre en circulation de BNKK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BNKK ? BNKK a atteint un prix ATH de 0.00264481 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BNKK ? BNKK a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de BNKK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BNKK est de -- USD . Est-ce que BNKK va augmenter cette année ? BNKK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BNKK pour une analyse plus approfondie.

