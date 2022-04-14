Découvrez les informations clés sur Bonkers Meme Token (BNKRS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

Site officiel : https://bonkersmeme.com/ Livre blanc : https://bonkersmeme.com/file/Bonker-Whitepaper.pdf