Qu'est-ce que BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK. A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos. We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes. We: Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad Sniff out alpha before the crowd gets a whiff Deploy fast with DAO-based decision-making Go hard or go home, with no mercy for mid No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins. We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

Ressource de BONKFOLIO (BONKFOLIO) Site officiel

Tokenomics de BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Comprendre la tokenomics de BONKFOLIO (BONKFOLIO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BONKFOLIO !