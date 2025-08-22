Informations sur le prix de Book of Binance (BOOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00544553 $ 0.00544553 $ 0.00544553 Bas 24 h $ 0.00577395 $ 0.00577395 $ 0.00577395 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00544553$ 0.00544553 $ 0.00544553 Haut 24 h $ 0.00577395$ 0.00577395 $ 0.00577395 Sommet historique $ 0.065647$ 0.065647 $ 0.065647 Prix le plus bas $ 0.00164839$ 0.00164839 $ 0.00164839 Variation du prix (1 h) +2.87% Changement de prix (1J) -0.25% Variation du prix (7 j) +0.69% Variation du prix (7 j) +0.69%

Le prix en temps réel de Book of Binance (BOOK) est de $0.00560764. Au cours des dernières 24 heures, BOOK a évolué entre un minimum de $ 0.00544553 et un maximum de $ 0.00577395, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOK est $ 0.065647, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00164839.

En termes de performance à court terme, BOOK a évolué de +2.87% au cours de la dernière heure, -0.25% sur 24 heures et de +0.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Book of Binance (BOOK)

Capitalisation boursière $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Offre en circulation 185.19M 185.19M 185.19M Offre totale 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

La capitalisation boursière actuelle de Book of Binance est de $ 1.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOK est de 185.19M, avec une offre totale de 185188301.0671005. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.04M.