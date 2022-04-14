Découvrez les informations clés sur Book of Binance (BOOK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Book of Binance (BOOK)

BOOK is a narrative-driven meme coin built on the BNB Chain. It aims to bring together BNB Chain users by celebrating the chain’s culture, ecosystem, and history through community engagement and decentralized finance initiatives.

In addition to its cultural significance, BOOK serves a key functional role in the BOOKUSD protocol—a borrowing platform where users can deposit BOOK as collateral to mint the BUD stablecoin.

Site officiel : https://www.bookmemebsc.com