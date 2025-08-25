En savoir plus sur BOOPI

Informations sur le prix de BOOPI

Site officiel de BOOPI

Tokenomics de BOOPI

Prévisions de prix de BOOPI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de BOOPI

Prix de BOOPI (BOOPI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BOOPI à USD

$0.00029927
$0.00029927$0.00029927
+26.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de BOOPI (BOOPI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:10:38 (UTC+8)

Informations sur le prix de BOOPI (BOOPI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0002368
$ 0.0002368$ 0.0002368
Bas 24 h
$ 0.00030808
$ 0.00030808$ 0.00030808
Haut 24 h

$ 0.0002368
$ 0.0002368$ 0.0002368

$ 0.00030808
$ 0.00030808$ 0.00030808

$ 0.00030808
$ 0.00030808$ 0.00030808

$ 0.0002368
$ 0.0002368$ 0.0002368

+1.57%

+25.68%

--

--

Le prix en temps réel de BOOPI (BOOPI) est de $0.00029803. Au cours des dernières 24 heures, BOOPI a évolué entre un minimum de $ 0.0002368 et un maximum de $ 0.00030808, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOPI est $ 0.00030808, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002368.

En termes de performance à court terme, BOOPI a évolué de +1.57% au cours de la dernière heure, +25.68% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOOPI (BOOPI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 298.03K
$ 298.03K$ 298.03K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BOOPI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOPI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 298.03K.

Historique du prix de BOOPI (BOOPI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BOOPI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BOOPI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BOOPI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BOOPI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+25.68%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BOOPI (BOOPI)

Site officiel

Prévision de prix de BOOPI (USD)

Combien vaudra BOOPI (BOOPI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BOOPI (BOOPI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BOOPI.

Consultez la prévision de prix de BOOPI maintenant !

BOOPI en devises locales

Tokenomics de BOOPI (BOOPI)

Comprendre la tokenomics de BOOPI (BOOPI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOOPI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BOOPI (BOOPI)

Combien vaut BOOPI (BOOPI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BOOPI en USD est de 0.00029803 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BOOPI à USD ?
Le prix actuel de BOOPI en USD est $ 0.00029803. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BOOPI ?
La capitalisation boursière de BOOPI est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BOOPI ?
L'offre en circulation de BOOPI est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOOPI ?
BOOPI a atteint un prix ATH de 0.00030808 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOOPI ?
BOOPI a vu un prix ATL de 0.0002368 USD.
Quel est le volume de trading de BOOPI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOOPI est de -- USD.
Est-ce que BOOPI va augmenter cette année ?
BOOPI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOOPI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:10:38 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur BOOPI (BOOPI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-24 03:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus des 4 billions de dollars, avec une augmentation en 24h de 3,8 %
08-24 02:09:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins en tendance affichent des performances mitigées, OKB chute de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que BIO augmente de 13,68 % au cours de la dernière heure
08-24 02:00:00Points de vue d'experts
Powell : Un changement dans l'équilibre des risques pourrait nécessiter un ajustement de la politique
08-23 08:04:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum touche 4 887 $, atteignant un nouveau sommet historique après 44 mois
08-23 03:43:59Mises à jour de l'industrie
Les altcoins de la "Série ETH" en hausse générale, ETHFI bondit de plus de 22% en 24 heures
08-22 14:14:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits de Bitcoin reprend, avec un transfert net sortant de 1 858,51 BTC des CEXs au cours des dernières 24 heures

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.