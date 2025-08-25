Qu'est-ce que BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

Combien vaut BOOPI (BOOPI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BOOPI en USD est de 0.00029803 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. La capitalisation boursière de BOOPI est de $ 0.00 USD . L'offre en circulation de BOOPI est de 0.00 USD . BOOPI a atteint un prix ATH de 0.00030808 USD . BOOPI a vu un prix ATL de 0.0002368 USD .

