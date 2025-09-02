Qu'est-ce que BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting. Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BORNE (BORNE) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de BORNE (USD)

Combien vaudra BORNE (BORNE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BORNE (BORNE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BORNE.

Consultez la prévision de prix de BORNE maintenant !

BORNE en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BORNE (BORNE)

Comprendre la tokenomics de BORNE (BORNE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BORNE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BORNE (BORNE) Combien vaut BORNE (BORNE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BORNE en USD est de 0.02622015 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BORNE à USD ? $ 0.02622015 . Consultez le Le prix actuel de BORNE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BORNE ? La capitalisation boursière de BORNE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BORNE ? L'offre en circulation de BORNE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BORNE ? BORNE a atteint un prix ATH de 0.04767635 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BORNE ? BORNE a vu un prix ATL de 0.01755088 USD . Quel est le volume de trading de BORNE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BORNE est de -- USD . Est-ce que BORNE va augmenter cette année ? BORNE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BORNE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BORNE (BORNE)