Qu'est-ce que Boros (BOROS)

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

Ressource de Boros (BOROS) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Boros (USD)

Combien vaudra Boros (BOROS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Boros (BOROS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Boros.

Consultez la prévision de prix de Boros maintenant !

Tokenomics de Boros (BOROS)

Comprendre la tokenomics de Boros (BOROS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOROS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Boros (BOROS) Combien vaut Boros (BOROS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BOROS en USD est de 0.00025731 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BOROS à USD ? $ 0.00025731 . Consultez le Le prix actuel de BOROS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Boros ? La capitalisation boursière de BOROS est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BOROS ? L'offre en circulation de BOROS est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOROS ? BOROS a atteint un prix ATH de 0.00035368 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOROS ? BOROS a vu un prix ATL de 0.00023864 USD . Quel est le volume de trading de BOROS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOROS est de -- USD . Est-ce que BOROS va augmenter cette année ? BOROS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOROS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Boros (BOROS)