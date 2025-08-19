En savoir plus sur E𝕏PB

Logo de BOUNCY BALL of OFiD Fun

Prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Non listé

Prix en temps réel : 1 E𝕏PB à USD

--
----
+37.70%1D
mexc
USD
Graphique du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-19 10:54:33 (UTC+8)

Informations sur le prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00003556
$ 0.00003556$ 0.00003556
Bas 24 h
$ 0.00005052
$ 0.00005052$ 0.00005052
Haut 24 h

$ 0.00003556
$ 0.00003556$ 0.00003556

$ 0.00005052
$ 0.00005052$ 0.00005052

$ 0.00005052
$ 0.00005052$ 0.00005052

$ 0.00003556
$ 0.00003556$ 0.00003556

-1.56%

+37.80%

--

--

Le prix en temps réel de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) est de $0.000049. Au cours des dernières 24 heures, E𝕏PB a évolué entre un minimum de $ 0.00003556 et un maximum de $ 0.00005052, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de E𝕏PB est $ 0.00005052, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003556.

En termes de performance à court terme, E𝕏PB a évolué de -1.56% au cours de la dernière heure, +37.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 28.06K
$ 28.06K$ 28.06K

--
----

$ 48.98K
$ 48.98K$ 48.98K

572.61M
572.61M 572.61M

999,473,112.301799
999,473,112.301799 999,473,112.301799

La capitalisation boursière actuelle de BOUNCY BALL of OFiD Fun est de $ 28.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de E𝕏PB est de 572.61M, avec une offre totale de 999473112.301799. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.98K.

Historique du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+37.80%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a token at the intersection of entertainment, blockchain utility, and business engagement. It supports OFiDCrypt Web3 Marketing & Media in Canada by offering service discounts and promoting Web3 adoption through storytelling and an animated series called Giddy Tales Adventures. OFiDCrypt is leveraging IP for brand awareness in Canada, where physical products can be sold through consumer channels and ad a discount in digital assets. By demonstrating savings and growth to everyday customers, adoption of cryptocurrencies is accelerated by showcasing the economic benefits of blockchain fundamentals—setting apart the speculative aspects from true utility.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Combien vaut BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de E𝕏PB en USD est de 0.000049 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de E𝕏PB à USD ?
Le prix actuel de E𝕏PB en USD est $ 0.000049. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BOUNCY BALL of OFiD Fun ?
La capitalisation boursière de E𝕏PB est de $ 28.06K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de E𝕏PB ?
L'offre en circulation de E𝕏PB est de 572.61M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de E𝕏PB ?
E𝕏PB a atteint un prix ATH de 0.00005052 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de E𝕏PB ?
E𝕏PB a vu un prix ATL de 0.00003556 USD.
Quel est le volume de trading de E𝕏PB ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour E𝕏PB est de -- USD.
Est-ce que E𝕏PB va augmenter cette année ?
E𝕏PB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de E𝕏PB pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.