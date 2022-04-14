Tokenomics de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
Informations sur BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a token at the intersection of entertainment, blockchain utility, and business engagement. It supports OFiDCrypt Web3 Marketing & Media in Canada by offering service discounts and promoting Web3 adoption through storytelling and an animated series called Giddy Tales Adventures. OFiDCrypt is leveraging IP for brand awareness in Canada, where physical products can be sold through consumer channels and ad a discount in digital assets. By demonstrating savings and growth to everyday customers, adoption of cryptocurrencies is accelerated by showcasing the economic benefits of blockchain fundamentals—setting apart the speculative aspects from true utility.
Tokenomics et analyse de prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens E𝕏PB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens E𝕏PB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de E𝕏PB, explorez le prix en direct du token E𝕏PB !
Prévision du prix de E𝕏PB
Vous voulez savoir dans quelle direction E𝕏PB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de E𝕏PB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.