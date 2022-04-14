Tokenomics de Brazilian Digital (BRZ)
Informations sur Brazilian Digital (BRZ)
BRZ is the first stable coin backed by Brazilian Reais (BRL). It'll allow Brazilian residents to directly ramp up in international exchanges and actively trade the Brazilian currency against pairs of different classes, including Bitcoin, other stable coins, utility and security tokens. It will be a powerful tool that will allow Brazilians to move and hedge Brazilians reais internationally. BRZ is always fully backed and holders can either purchase it for 1BRL or redeem it with a discount of 1% in Brazil.
Tokenomics et analyse de prix de Brazilian Digital (BRZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Brazilian Digital (BRZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Brazilian Digital (BRZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Brazilian Digital (BRZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BRZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BRZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BRZ, explorez le prix en direct du token BRZ !
Prévision du prix de BRZ
Vous voulez savoir dans quelle direction BRZ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BRZ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.