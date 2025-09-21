Informations sur le prix de Breaking Bread (BRBR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00022075 $ 0.00022075 $ 0.00022075 Bas 24 h $ 0.00024779 $ 0.00024779 $ 0.00024779 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00022075$ 0.00022075 $ 0.00022075 Haut 24 h $ 0.00024779$ 0.00024779 $ 0.00024779 Sommet historique $ 0.00024779$ 0.00024779 $ 0.00024779 Prix le plus bas $ 0.00022075$ 0.00022075 $ 0.00022075 Variation du prix (1 h) -1.15% Changement de prix (1J) -1.21% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Breaking Bread (BRBR) est de $0.00024081. Au cours des dernières 24 heures, BRBR a évolué entre un minimum de $ 0.00022075 et un maximum de $ 0.00024779, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRBR est $ 0.00024779, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00022075.

En termes de performance à court terme, BRBR a évolué de -1.15% au cours de la dernière heure, -1.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Breaking Bread (BRBR)

Capitalisation boursière $ 240.84K$ 240.84K $ 240.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 240.84K$ 240.84K $ 240.84K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Breaking Bread est de $ 240.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRBR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 240.84K.