Informations sur BREPE (BREPE)
What is this project about?
$BREPE is completely decentralized: it has 0% taxes on both purchase and sale transactions; The liquidity of $BREPE is burned forever and the contract is forfeited, guaranteeing maximum security for investor funds.
What makes your project unique?
$ BREPE was born after months of launching his friend PEPE. A maximum supply of 420 million (420,690,000,000,000) $BREPE tokens is available.
History of your project.
Released on August 27, 2023, BREPE ($BREPE) is a decentralized meme coin inspired by the creations of the famous Matt Furie.
What's next for your project?
As a decentralized and community-driven meme coin, BREPE aims to use memes as a tool for change in the world of cryptocurrencies, with the aim of bringing cryptocurrencies back to their essence; decentralization.
What can your token be used for?
To carry out decentralized exchanges at 0% taxes, without limit on transactions, Liquidity burned forever, We want to be innovation in the MEME sector.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BREPE (BREPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BREPE (BREPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BREPE (BREPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BREPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BREPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BREPE, explorez le prix en direct du token BREPE !
Prévision du prix de BREPE
Vous voulez savoir dans quelle direction BREPE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BREPE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.