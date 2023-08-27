Découvrez les informations clés sur BREPE (BREPE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BREPE (BREPE)

What is this project about?

$BREPE is completely decentralized: it has 0% taxes on both purchase and sale transactions; The liquidity of $BREPE is burned forever and the contract is forfeited, guaranteeing maximum security for investor funds.

What makes your project unique?

$ BREPE was born after months of launching his friend PEPE. A maximum supply of 420 million (420,690,000,000,000) $BREPE tokens is available.

History of your project.

Released on August 27, 2023, BREPE ($BREPE) is a decentralized meme coin inspired by the creations of the famous Matt Furie.

What's next for your project?

As a decentralized and community-driven meme coin, BREPE aims to use memes as a tool for change in the world of cryptocurrencies, with the aim of bringing cryptocurrencies back to their essence; decentralization.

What can your token be used for?

To carry out decentralized exchanges at 0% taxes, without limit on transactions, Liquidity burned forever, We want to be innovation in the MEME sector.

Site officiel : https://brepe.net