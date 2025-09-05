Informations sur le prix de Brewski (BREWSKI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00120873 $ 0.00120873 $ 0.00120873 Bas 24 h $ 0.00277218 $ 0.00277218 $ 0.00277218 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00120873$ 0.00120873 $ 0.00120873 Haut 24 h $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Sommet historique $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Prix le plus bas $ 0.00120873$ 0.00120873 $ 0.00120873 Variation du prix (1 h) -17.20% Changement de prix (1J) -41.66% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Brewski (BREWSKI) est de $0.00129068. Au cours des dernières 24 heures, BREWSKI a évolué entre un minimum de $ 0.00120873 et un maximum de $ 0.00277218, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BREWSKI est $ 0.00277218, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00120873.

En termes de performance à court terme, BREWSKI a évolué de -17.20% au cours de la dernière heure, -41.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Brewski (BREWSKI)

Capitalisation boursière $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Offre en circulation 999.77M 999.77M 999.77M Offre totale 999,770,834.379146 999,770,834.379146 999,770,834.379146

La capitalisation boursière actuelle de Brewski est de $ 1.29M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BREWSKI est de 999.77M, avec une offre totale de 999770834.379146. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.29M.