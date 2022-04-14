Tokenomics de Bro (BRO)
Informations sur Bro (BRO)
$BRO: The ultimate meme token capturing the vibrant essence of the internet’s most iconic slang! Born from the heart of online culture, $BRO embodies the spirit of camaraderie, humor, and the infectious energy of Gen Z lingo. Whether you’re chilling with your squad or hyping up the latest viral trend, $BRO is your go-to crypto for embracing the meme life. Join a passionate community, fuel the fun, and ride the wave of endless meme potential. With $BRO, you’re not just holding a token—you’re part of a movement that celebrates the internet’s bold, irreverent vibe. Stay lit, spread the word, and let’s make $BRO the crypto anthem of the digital age!
Tokenomics et analyse de prix de Bro (BRO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bro (BRO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bro (BRO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bro (BRO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BRO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BRO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BRO, explorez le prix en direct du token BRO !
Prévision du prix de BRO
Vous voulez savoir dans quelle direction BRO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BRO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.