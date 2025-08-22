Informations sur le prix de Bscbook (BOOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001545 $ 0.00001545 $ 0.00001545 Bas 24 h $ 0.00001573 $ 0.00001573 $ 0.00001573 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001545$ 0.00001545 $ 0.00001545 Haut 24 h $ 0.00001573$ 0.00001573 $ 0.00001573 Sommet historique $ 0.0001501$ 0.0001501 $ 0.0001501 Prix le plus bas $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.77% Variation du prix (7 j) +6.15% Variation du prix (7 j) +6.15%

Le prix en temps réel de Bscbook (BOOK) est de $0.00001545. Au cours des dernières 24 heures, BOOK a évolué entre un minimum de $ 0.00001545 et un maximum de $ 0.00001573, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOK est $ 0.0001501, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000502.

En termes de performance à court terme, BOOK a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.77% sur 24 heures et de +6.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bscbook (BOOK)

Capitalisation boursière $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bscbook est de $ 15.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.45K.