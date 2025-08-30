Informations sur le prix de Buckazoids (BUCKAZOIDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00071295 Haut 24 h $ 0.000883 Sommet historique $ 0.00492629 Prix le plus bas $ 0.00043201 Variation du prix (1 h) -0.79% Changement de prix (1J) -11.44% Variation du prix (7 j) +42.04%

Le prix en temps réel de Buckazoids (BUCKAZOIDS) est de $0.00071806. Au cours des dernières 24 heures, BUCKAZOIDS a évolué entre un minimum de $ 0.00071295 et un maximum de $ 0.000883, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUCKAZOIDS est $ 0.00492629, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00043201.

En termes de performance à court terme, BUCKAZOIDS a évolué de -0.79% au cours de la dernière heure, -11.44% sur 24 heures et de +42.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Capitalisation boursière $ 718.06K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 718.06K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Buckazoids est de $ 718.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUCKAZOIDS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 718.06K.