Informations sur le prix de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.997715 $ 0.997715 $ 0.997715 Bas 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.997715$ 0.997715 $ 0.997715 Haut 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sommet historique $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Prix le plus bas $ 0.000978$ 0.000978 $ 0.000978 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -0.06% Variation du prix (7 j) +0.03% Variation du prix (7 j) +0.03%

Le prix en temps réel de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) est de $0.9988. Au cours des dernières 24 heures, BUCK a évolué entre un minimum de $ 0.997715 et un maximum de $ 1.001, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUCK est $ 1.15, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000978.

En termes de performance à court terme, BUCK a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -0.06% sur 24 heures et de +0.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Capitalisation boursière $ 72.20M$ 72.20M $ 72.20M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 72.20M$ 72.20M $ 72.20M Offre en circulation 72.29M 72.29M 72.29M Offre totale 72,285,056.03001903 72,285,056.03001903 72,285,056.03001903

La capitalisation boursière actuelle de Bucket Protocol BUCK Stablecoin est de $ 72.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUCK est de 72.29M, avec une offre totale de 72285056.03001903. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 72.20M.